Гены неизвестной популяции людей обнаружили в ДНК жителей Западной Африки

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ДНК коренных жителей Западной Африки содержит гены неизвестной до нынешнего момента архаичной популяции людей. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщает сайт "Мир 24".

Специалистам удалось обнаружить как современные, так и архаичные сегменты в ДНК представителей племен Йоруба (Нигерия), Менде (Сьерра-Леоне) и Ишан (Нигерия и запад Гамбии). Для своих изысканий они задействовали систему компьютерного моделирования.

Как объяснили авторы исследования, ранее не представлялось возможным адекватно изучать ДНК популяций, которые никогда не покидали Африку. Причина кроется в жарком климате региона – древние гены под воздействием атмосферы деградировали и распадались.

В перспективе группа ученых планирует проанализировать древнюю ДНК жителей Евразии. В этом регионе у них будет больше возможностей, поскольку генетический материал сохраняется гораздо дольше и в лучшем качестве.

В ноябре 2019 года немецкие ученые объявили, что открыли новый вид древних человекообразных обезьян. Останки приматов обнаружили на территории современной Европы. По информации исследователей, отдаленные предки человека могли ходить на двух ногах.

