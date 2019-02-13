Сближение Марса и Урана будет видно в дырявых облаках над Москвой

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Москвичи смогут вечером в среду, 13 февраля, наблюдать сближение Марса и Урана. Однако этому могут помешать облака, которые пока закрывают столичный регион.

"Погода поспособствует любителям астрономии, в снеговых облаках, которые пока плотной пеленой закрывают столичный небосвод, появятся "дырки", сквозь которые можно попытаться разглядеть сближающиеся планеты", – рассказали в центре погоды "Фобос".

Ранее в Московском планетарии сообщили, что наблюдать сближение небесных тел можно c помощью бинокля. Марс легко обнаружить на ясном вечернем небе над юго-западным горизонтом по характерному оранжевому свечению. Уран виден на нашем ночном небе, как очень тусклая звезда. В планетарии отметили, что яркость Марса значительно сильнее, чем у Урана, но при идеальных условиях наблюдения есть вероятность увидеть Уран даже невооруженным глазом.

Одним из самых интересных астрономических событий 2019 года станет транзит Меркурия по диску Солнца, который произойдет 11 ноября. Жители столицы смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

Другой интересной для наблюдения планетой в 2019 году станет Юпитер, наилучшие условия сложатся к 10 июня. К этому дню планета станет одним из самых ярких объектов неба. 24 августа жители европейской части страны смогут наблюдать соединение Венеры и Марса — они окажутся рядом на маленьком участке небесной сферы, диск Луны мог бы закрыть их обоих.