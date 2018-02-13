Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

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С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08", сообщает РИА Новости. Корабль достигнет станции через двое суток – в 13:45 15 февраля.

Первоначально полет был запланирован на 11 февраля. Впервые в истории он должен был отработать новую укороченную двухвитковую схему сближения и стыковки с МКС за 3,5 часа. Однако пуск перенесли на 13 февраля из-за того, что на старте пришла команда на автоматическое выключение двигателей.

По некоторым данным, причиной отмены пуска могло послужить непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру, который перед запуском заменили.

Аналогичная ситуация произошла во время пуска "Прогресса МС-07" в октябре 2017 года. Автоматика отменила пуск, а старт перенесли с 12 октября на резервную дату – 14 октября. Но тогда баллистические условия уже не позволяли отправить его по новой схеме.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль "Прогресс МС-08" должен доставить на МКС тысячи килограммов сухих грузов, топлива, воды, сжатый воздух и кислород в баллонах.