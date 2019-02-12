Следы древнейших многоклеточных существ нашли в Африке

Французские ученые нашли окаменелые следы многоклеточных организмов в сланцевом месторождении на западном побережье Африки. По их подсчетам, слизистые существа жили на планете 2,1 миллиарда лет назад, сообщает сайт "Мир 24".
Исследуя древние отложения, специалисты заметили тонкие трубчатые структуры, длина которых составляла около 170 миллиметров, а ширина – шесть миллиметров. Археологи предположили, что сланцы были местом обитания колонии амеб или других крошечных слизистых существ. Вероятней всего, отдельные организмы сумели создать единую структуру для добычи кислорода и питательных веществ.
Предположительно, ранняя биота могла стать как предшественником более сложных существ, так и неудачным эволюционным экспериментом.
До этого открытия считалось, что первыми существами, способными к самостоятельному передвижению, стали организмы, появившиеся около 560 миллионов лет назад.
Ранее другая группа ученых раскрыла загадку подземного хода у северного торцевого фасада Комендантского дома, входящего в комплекс сооружений Выборгского замка. Его могли использовать как пороховой погреб или камеру для ведения подошвенного боя.
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