Скриншот видео YouTube/NASA

NASA показало смоделированный "полет" сквозь Туманность Ориона. Видео размещено на официальном канале космического агентства на YouTube.

Как отмечается в подписи, яркость туманности позволяет увидеть ее из любой точки Земли. При создании видео использовали данные со спутников "Хаббл" и "Спитцер", которые ведут наблюдения в инфракрасном диапазоне. Исследователи сопоставили два снимка, добавили объема и "движения".

Эта туманность является самой яркой диффузной туманностью. Ее поверхность в четыре раза больше поверхности Луны. Она находится в 1344 световых годах от Земли.



Видео: NASA Video