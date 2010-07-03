Ученые из Москвы создали новые защитные покрытия для авто

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Московские ученые изобрели новые защитные покрытия для автомобилей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", ссылаясь на Ceramics International.

Известно, что над разработкой трудились специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Они разработали нанокомпозитные покрытия для транспортных средств, которые способны защитить металлические детали машин, подверженные износу.

Отмечается, что такие покрытия позволят повысить качество характеристики материала, что в свою очередь на порядок увеличит срок службы изделий. Помимо этого, с помощью разработки станет возможно защитить их от коррозии и окисления.

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