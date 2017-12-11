Недосыпание у подростков может вызвать алкогольную зависимость

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Недосыпание может вызывать алкогольную зависимость у подростков. К такому выводу пришли ученые Йельского университета.

Исследователи провели работу с 42 молодыми людьми, употреблявшими больше количество спиртного в течение месяца перед экспериментом. Испытуемым предложили в течение одной недели отслеживать качество их сна при помощи специального монитора и оценивать объемы выпиваемого ими алкоголя.

В результате исследователи смогли точно прогнозировать объем выпиваемого подростками спиртного по короткой длительности сна и раннему бодрствованию. Употребляющие много алкоголя добровольцы позднее ложились спать и поздно вставали с постели, сообщает "Лента.ру".

Ранее российские ученые сообщили, что фастфуд и увеличение школьной нагрузки с сокращением количества сна приводят к росту сердечно-сосудистых заболеваний у детей. По мнению исследователей они стали одними из главных причин детской смертности из-за проблем с сердцем. Ученые намерены разработать меры, предупреждающие появление подобных заболеваний у молодых людей.