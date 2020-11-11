Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса

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Самую точную 3D-модель коронавируса создали ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Для создания модели специалисты использовали всю известную на сегодняшний день информацию о структуре коронавируса. По словам ученых, сконструированное объемное изображение полностью показывает ультраструктуру вируса, отображая те детали, которые ранее нигде не были указаны.

В основу работы легли изображения поверхности частицы вируса высокого разрешения. Их получили при помощи сканирующих электронных микроскопов.

Специалистам удалось отразить белковые шипы и рецепторы на поверхности, генетический материал, содержащийся внутри вирусной мембраны. Коронавирус попадает в организм человека при помощи сцепления спайкового белка с рецептором определенных клеток человека.

3D-модель поможет в борьбе с инфекцией, считают ученые.

Ранее американские астрономы сделали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM. Этой системе доступно три четверти всего неба, или 30 тысяч квадратных градусов.

