Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса

10:53
Фото: youtube.com/cemseKAUST
Самую точную 3D-модель коронавируса создали ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Для создания модели специалисты использовали всю известную на сегодняшний день информацию о структуре коронавируса. По словам ученых, сконструированное объемное изображение полностью показывает ультраструктуру вируса, отображая те детали, которые ранее нигде не были указаны.
В основу работы легли изображения поверхности частицы вируса высокого разрешения. Их получили при помощи сканирующих электронных микроскопов.
Специалистам удалось отразить белковые шипы и рецепторы на поверхности, генетический материал, содержащийся внутри вирусной мембраны. Коронавирус попадает в организм человека при помощи сцепления спайкового белка с рецептором определенных клеток человека.
3D-модель поможет в борьбе с инфекцией, считают ученые.
Ранее американские астрономы сделали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM. Этой системе доступно три четверти всего неба, или 30 тысяч квадратных градусов.
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