Ученые открыли новый вид травоядных динозавров

Ученые обнаружили на юго-востоке Австралии останки ранее неизвестного науке травоядного динозавра, говорится в журнале Journal of Paleontology. Ящер получил название Galleonosaurus dorisae.
Палеонтологи нашли у побережья города Инверлоч фрагменты верхней челюсти, которые напоминают корпус перевернутого древнего парусного судна – галеона.
На этой же территории Австралии исследователи обнаружили окаменелости еще четырех видов небольших травоядных динозавров, которые в разное время обитали в рифтовой долине.
Ранее сообщалось, что ученые из Швеции, Великобритании и Китая описали новый вид археоптерикса. Изучив останки, обнаруженные в Германии в 1990 году, палеонтологи выяснили, что этот археоптерикс на 400 тысяч лет младше всех остальных известных ископаемых ящеров этого рода. Археоптериксы населяли Землю примерно 150 миллионов лет назад.
В начале января исследователи сообщили об официальном присвоении классификации и имени найденным в Сибири останкам самого крупного из травоядных ящеров – зауроподов. Сибирского динозавра отнесли к виду Sibirotitan astrosacralis, а самого его назвали сибиротитаном (Sibirotitan astrosacralis).
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