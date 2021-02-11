Американские ученые предупредили о риске тяжелых эпидемий гриппа

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Соблюдение социальной дистанции почти остановило распространение гриппа и других респираторных вирусов, однако в будущем вспышки этих заболеваний могут стать серьезнее обычных и произойти в "странное и неожиданное время". К такому выводу пришли ученые из США, сообщает "Мир 24".

Эколог по болезням из Джорджтаунского университета в Вашингтоне Швета Бансал подчеркнула, что восприимчивость населения растет.

По мнению ученых, вспышка гриппа может произойти даже в межсезонье, которое является нетипичным временем для эпидемий.

В материале говорится, что специалисты пока не знают, какими будут предстоящие сезоны гриппа. Однако подготовку к ним затрудняет отсутствие циркулирующих штаммов. Обычно мутации различных штаммов гриппа отслеживают и определяют, какие из них могут стать самыми активными в ближайшее время. Но в этом году у специалистов не хватает данных.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 60,2%. Уточнялось, что в городе среди взрослого населения наблюдается снижение заболеваемости на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Специалисты пояснили, что заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, в том числе риновирусами – 28,6%, метапневмовирусами – 14,3%, другими вирусами негриппозной этиологии – 57,1%.

