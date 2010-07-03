Астрофизик Ксанфомалити скончался в возрасте 87 лет

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Исследователь Венеры и Марса, астрофизик Леонид Ксанфомалити умер на 88-м году жизни, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

В пресс-службе отметили, что ученый работал в институте практически с 1969 года и был участником программы планетных исследований в 1970-1980 годах. Он выполнил множество экспериментов по исследованию Венеры, Марса, его спутника Фобоса и кометы Галлея.

Ксанфомалити был первым, кому удалось зарегистрировать признаки электрической активности в атмосфере Венеры, позже подтвержденной в других космических экспериментах. Являлся автором более 300 научных публикаций.