РФ готова оказать помощь США с ремонтом корабля Starliner

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing уладить неполадки с кораблем Starliner. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что тестовый запуск к МКС космического корабля Starliner был отложен. В числе причин назывались неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Straliner должен был отправиться к Международной космической станции еще 30 июля.
Корабль Starliner не отправился к МКС из-за инцидента с модулем "Наука"
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