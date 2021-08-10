РФ готова оказать помощь США с ремонтом корабля Starliner

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing уладить неполадки с кораблем Starliner. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тестовый запуск к МКС космического корабля Starliner был отложен. В числе причин назывались неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Straliner должен был отправиться к Международной космической станции еще 30 июля.

