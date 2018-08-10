Рогозин выразил надежду, что отряд космонавтов скоро пополнят девушки

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российский отряд космонавтов скоро пополнят девушки. Об этом он заявил во время представления кандидатов в отряд космонавтов в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"Надеюсь, что скоро мы вас (мужчин – ред.) разбавим и девушками, потому что такой суровый мужской оскал не присущ Роскосмосу", – сказал он.

10 августа Рогозин также заявил, что на территории Центра имени Хруничева в Москве создадут новый "Звездный городок". Туда перенесут инженерные коллективы космических производств в столице.

Центр является разработчиком и изготовителем ракет-носителей "Протон", "Ангара" и разгонных блоков "Бриз-М". В центре работают некоторые производители частей ракет "Протон".