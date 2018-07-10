Показанные Путину в образовательном центре "Сириус" наноспутники запустят 15 августа

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Научно-образовательные наноспутники "Сириуссат" №1 и №2 направили на МКС и запустят в самостоятельный полет 15 августа. Эти устройства разработали школьники из центра "Сириус", они продемонстрировали их Вадимиру Путину в июле 2017 года.

"Перед отправкой на МКС аппараты прошли все необходимые процедуры проверки на базе лабораторий Образовательного центра "Сириус" и в РКК "Энергия". Отправка спутников в самостоятельный полет запланирована на август 2018 года во время выхода космонавтов в открытый космос", – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Аппараты отправились на МКС на борту грузового корабля "Прогресс МС-09". Спутники собрали совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе стандартизированной международной платформы, они оборудованы ручками для запуска и гибкими антеннами. Аппараты оснащены детектором космических частиц для изучения погоды в космосе, его разработали в НИИ ядерной физики МГУ.

Космонавты во время выхода в космическое пространство 15 августа запустят также другую группу наноспутников – вторую серию аппаратов "Танюша-ЮЗГУ". Аппараты способны передавать на Землю телеметрию, проводить обмен данными между собой, вести съемку поверхности планеты.