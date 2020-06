Ученые рассказали, что происходит с бабочками во время дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые Корнеллского университета узнали, что происходит с бабочками во время дождя, передает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для этого исследователи записали процесс реакции насекомых на осадки. Скорость видео была около тысячи кадров в секунду.

В результате исследования ученые выяснили, что капли дождя разбиваются о крылья бабочки. Это происходит благодаря особой структуре крыльев, которая обладает гидрофобным покрытием.

В связи с этим во время осадков бабочки не получают тяжелых повреждений.

Ранее французские ученые обнаружили массовую миграцию живых организмов ближе к полюсам и вверх по горным склонам. В качестве основной причины исследователи выделили катастрофические изменения климата.