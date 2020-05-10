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Происшествия

02:27

ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе

наука происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе. Как сообщили ВВС США, инцидент произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 по московскому времени.

В Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства говорится, что отслеживаются 65 обломков. Отмечается, что происшествие это не связано со столкновением.

До взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 и максимальной 3606 километров. Угрожают ли обломки действующим спутникам, не сообщается.

Он представляет собой тороидальный объект, сбрасываемый при выведении спутника на орбиту. Бак отделяется от разгонного блока "Фрегат-СБ" после израсходования топлива.

Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р", сообщает сайт "Комсомольской правды".

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