США решили затопить МКС без участия России

Фото: roscosmos.ru

В проекте федерального бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено выделение средств на создание тягача для затопления Международной космической станции, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. Там говорится, что затопление МКС могут провести без участия России. По задумке авторов проекта, это нужно, чтобы не полагаться на российские системы, которые могут не справиться с задачей.

На создание космического тягача планируется выделить 180 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с новым экипажем МКС пристыковался к орбитальной станции. Транспортник пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС в 01:40 по времени Восточного побережья США (в 09:40 по московскому времени). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме.

Crew Dragon доставил на МКС российского космонавта Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади. Новый экипаж проведет на орбите порядка шести месяцев.

Корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ состыкуется с МКС 3 марта

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