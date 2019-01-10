Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:25

Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в "Союзе"

наука технологии

09:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Специалисты, которые расследуют причины разгерметизации космического корабля "Союз" на МКС, подготовят отчет о причинах ЧП в ближайшие недели, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает телеканал Москва 24.

Информацию передадут руководству страны. "Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", – отметил глава госкорпорации. Рогозин также сообщил, что следователи имеют все необходимые улики, сейчас эксперты изучают материалы, взятые с поверхности бытового отсека.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность космической станции и бытового отсека корабля. После проверки они пришли к выводу, что отверстие неопасно для экипажа.

Эксперты, которые взялись за расследование инцидента, сначала предполагали, что обшивку "Союза" повредил микрометеорит. Позднее эту версию отвергли. Космонавты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и пробы герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти 8 часов.

Космонавт Сергей Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов заявил, что отверстие в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз-МС-09" было сделано изнутри.

наука технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика