Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в "Союзе"

Специалисты, которые расследуют причины разгерметизации космического корабля "Союз" на МКС, подготовят отчет о причинах ЧП в ближайшие недели, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает телеканал Москва 24.
Информацию передадут руководству страны. "Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", – отметил глава госкорпорации. Рогозин также сообщил, что следователи имеют все необходимые улики, сейчас эксперты изучают материалы, взятые с поверхности бытового отсека.
Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность космической станции и бытового отсека корабля. После проверки они пришли к выводу, что отверстие неопасно для экипажа.
Эксперты, которые взялись за расследование инцидента, сначала предполагали, что обшивку "Союза" повредил микрометеорит. Позднее эту версию отвергли. Космонавты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и пробы герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти 8 часов.
Космонавт Сергей Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов заявил, что отверстие в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз-МС-09" было сделано изнутри.
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