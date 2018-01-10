Пролет МКС в небе над Москвой можно будет наблюдать 11 января

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Пролет Международной космической станции можно будет наблюдать в небе над столицей утром 11 января. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
МКС будет пролетать вблизи Луны, Юпитера и Марса. В 6:10:50 по московскому времени в некоторых районах Подмосковья будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера. Полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань.
По словам сотрудника планетария, астрофизика Александра Перхняка, увидеть МКС в небе можно будет невооруженным глазом. Для этого нужно воспользоваться специальными приложениями, например, МКС Детектор или ISS Spotter. Во время пролета нужно смотреть на небо над западным горизонтом.
Станция похожа на яркую, быстро движущуюся немерцающую звезду. По мере движения станции в тень Земли ее цвет будет меняться с белого на красновато-оранжевый. В этот момент космонавты на борту будут смотреть на закат.
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