Раскрыта загадка металлического водорода в центре Юпитера

Фото: ТАСС/JPL-Caltech/Zuma
Американские и швейцарские ученые построили первую модель процессов, которая позволила описать все этапы перехода водорода в металлическое состояние, передает журнал Nature.
"Существование металлического водорода было теоретически предсказано столетие назад, но мы не знали, как происходит этот процесс из-за невозможности воссоздать его в лаборатории и огромной сложности прогнозирования поведения больших водородных систем", – сообщил доктор Бинцин Чена из лаборатории Кавендиша.
Отмечается, что за основу модели были взяты точные расчеты для участка электронной структуры плотного водорода. Они были распространены на различный диапазон температур и давлений системой машинного обучения.
По словам ученых, в ходе исследования удалось определить, что состояние водорода при экстремальном давлении меняется постепенно между молекулярной и атомарной фазами при переходе первого рода. Ученые называют такое состояние системой со скрытой критической точкой.
Специалисты подчеркнули, что открытие объясняет противоречивость результатов многих экспериментов с плотным водородом. В итоге исследование заняло несколько недель.
Ранее специалисты из Южно-Уральского государственного университета смоделировали возможный перспективный материал для водородных хранилищ.
По мнению специалистов, водородная энергетика стремительно развивается во всем мире. А это в свою очередь может поспособствовать появлению эффективного и экологически чистого энергоносителя. Именно в связи с этим исследователи института занялись разработкой компактных и безопасных хранилищ для размещения и перевозки водорода.
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