Ученые нашли способ минимизировать риск инфекций в имплантологии с помощью нанопленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" предложили решить проблему микробных инфекций в имплантологии с помощью нанопленок нитрида бора, рассказали в пресс-службе университета.
По словам специалистов, рост числа хирургических процедур ведет к увеличению микробных инфекций, вызванных имплантатами. Особенно серьезны они при ортопедических и стоматологических операциях. Кроме того, из-за характерных свойств антибиотиков, а также его высоких доз сопутствующая медикаментозная терапия воспалений вокруг имплантатов часто приводит к побочным эффектам.
"Молодые ученые из НИТУ "МИСиС" исследовали взаимодействие устойчивых к антибиотику грамотрицательных бактерий и нанопленки, которая состоит из структурированной поверхности нитрида бора. Они выяснили, что через сутки такое покрытие поражает 100% бактериальных клеток", – сообщили в пресс-службе.
По мнению специалистов, нанесение на имплантат антибактериальной пленки на основе наночастиц нитрида бора может свести к минимуму риск бактериального заражения за счет физических свойств самой поверхности.
Ранее специалисты института иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего рассказали о способе, позволяющем остановить развитие сахарного диабета. Как отмечается, в ходе эксперимента иммунологи с помощью хирургической операции заблокировали подачу нервных сигналов симпатического нерва к поджелудочной железе.
Это позволило защитить бета-клетки, участвующие в выработке инсулина, от нервных импульсов, которые их разрушают. Таким образом, ученые из США пришли к выводу, что блокировка нервных импульсов позволяет предотвратить развитие сахарного диабета.
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