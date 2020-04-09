Вирусолог рассказал о проблемах найденного в Австралии лекарства против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал, почему препарат, который, по мнению австралийских ученых, в течение 48 часов лечит от коронавируса, может быть небезопасным для человека, сообщает ИА "НСН".
Он отметил, что найденное лекарство является противопаразитарным и применяется для других целей. Кроме того, Колбасов выразил скепсис по поводу того, что результаты были получены на основе исследования клеток, что не дает говорить о возможности применения препарата в ближайшей перспективе.
"И я не готов со стопроцентной уверенностью сказать, но в медицине его применения, как такового, нет. И тут вопрос скорее не столько в его эффективности против вируса, сколько в его безопасности для человека и его потенциальной возможности для использования его на людях. И в этом случае до практического применения еще очень далеко", – подчеркнул Колбасов.
Он напомнил, что в настоящий момент Всемирная организация здравоохранения остается единственным надежным источником информации.
Ранее Минздрав России включил еще три препарата в список лекарств, которое можно использовать при лечении коронавируса у взрослых. Также российские ученые начали сравнительные клинические исследования нескольких препаратов для создания эффективной схемы лечения зараженных COVID-19.
Кроме того, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 11 человек, которые вылечились от коронавируса, согласились сдать свою кровь. Ее плазма будет использоваться для лечения больных COVID-19.
В настоящий момент продолжаются исследования для создания вакцины против коронавируса. Директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что испытания начнутся не позднее 11 мая.
По состоянию на 8 апреля в Москве 10 больниц были переоборудованы для приема инфицированных коронавирусом. Кроме того, столичные власти выделят 5 миллиардов рублей федеральным клиникам для аналогичного перепрофилирования медицинских учреждений.
1459 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в России за последние сутки. Всего на территории РФ зарегистрировано уже более 10 тысячи пациентов, заболевших вследствие попадания COVID-19 в организм.
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