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11:04

Земля лишилась последней гавайской улитки

наука

11:04

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Фото: dlnr.hawaii.gov

В департаменте земельных и природных ресурсов Гавайев (DLNR) сообщили, что последняя улитка вида Achatinella apexfulva по имени Джордж умерла в возрасте 14 лет. По мнению биологов, смерть наступила от старости.

Отмечается, что этот вид улиток обитал только на острове Оаху в Центрально-северных горах Коолау. Раковины широко использовались для знаменитых гавайских ожерелий из цветов и ракушек на шею. Название улиток переводится с латыни как "желтый наконечник".

Причина вымирания вида – хищные улитки Euglandina rosea, которых завезли на Гавайи для сельскохозяйственных целей. К 1997 году в живых остались только десять особей гавайских улиток – ученые забрали их себе в лабораторию для разведения в неволе. Опыты не увенчались успехом, к 2011 году все улитки, кроме одной, умерли.

Последний представитель вида получил имя в честь галапагосской черепахи Одинокий Джордж подвида Chelonoidis nigra abingdoni, которая также осталась одна и умерла в 2012 году.

Ученые не теряют надежды клонировать редчайшего представителя сухопутных улиток с американского острова. Технически живым остается двухмиллиметровый кусочек ноги Джорджа, который для анализа в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ученые из Китая нашли в бирманском янтаре останки улитки возрастом 99 миллионов лет с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Улитку отнесли к семейству циклофорид. Длина ее тела составляет около шести миллиметров. Специалисты предположили, что тело улитки хорошо сохранилось, так как она попала в янтарь живой. Кстати, в том же кусочке янтаря находилась другая улитка, но сохранилась она намного хуже.

наука

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