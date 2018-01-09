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Наука

9 января, 12:47

Ученые смогли проникнуть в четвертое измерение

наука

Фото: ТАСС/YAY/William Attard McCarthy

Ученые из Израиля, США и Швейцарии провели два эксперимента, которые позволили на атомарном уровне попасть в четвертое измерение.

Исследователи предположили, что четырехмерный объект должен отбрасывать трехмерную тень, потому что трехмерный объект имеет двухмерную тень.

Специалисты из Европы "остановили" движение электронов в атоме, то есть довели структуру до абсолютного нуля (минус 273 градуса Цельсия), затем поместили атом в двухмерную структуру и с помощью лазера запустили движение электронов, сообщает "Российская газета".

Американские ученые провели луч лазера через стеклянный блок. Таким образом они сымитировали эффект электрического поля. С помощью этих двух экспериментов удалось создать эффект Холла. Так называют феномен проводимости двухмерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

По словам экспериментаторов, исследования помогут изучить на практике четырехмерные объекты.

Ранее ученые из Гетеборгского университета обнаружили у живых организмов внутреннюю систему, регулирующую вес тела.

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