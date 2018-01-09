Ученые смогли проникнуть в четвертое измерение

Фото: ТАСС/YAY/William Attard McCarthy
Ученые из Израиля, США и Швейцарии провели два эксперимента, которые позволили на атомарном уровне попасть в четвертое измерение.
Исследователи предположили, что четырехмерный объект должен отбрасывать трехмерную тень, потому что трехмерный объект имеет двухмерную тень.
Специалисты из Европы "остановили" движение электронов в атоме, то есть довели структуру до абсолютного нуля (минус 273 градуса Цельсия), затем поместили атом в двухмерную структуру и с помощью лазера запустили движение электронов, сообщает "Российская газета".
Американские ученые провели луч лазера через стеклянный блок. Таким образом они сымитировали эффект электрического поля. С помощью этих двух экспериментов удалось создать эффект Холла. Так называют феномен проводимости двухмерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.
По словам экспериментаторов, исследования помогут изучить на практике четырехмерные объекты.
Ранее ученые из Гетеборгского университета обнаружили у живых организмов внутреннюю систему, регулирующую вес тела.
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