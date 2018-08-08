Ученые нашли способ борьбы с раком груди

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Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене обнаружили в женском организме белок, воздействие на который поможет остановить рост опухоли в груди.

Смертельная форма рака груди связана с высокой активностью белка TRPS1. Белок может уничтожать клетки иммунной системы, которые вырабатываются для борьбы с патогенами, пишут "Дни.ру".

Специалисты различают три вида рака молочной железы: эстроген-рецептор-положительный, HER2– положительный и трижды негативный рак.

Труднее всего вылечить трижды негативный рак, однако на него должен подействовать новый метод. Найденный белок является антагонистом YAP, который контролирует размер органов.

"Белок подавляет активность некоторых компонентов пути Hippo в клетках рака", – пояснили специалисты.

Препарат, который позволит воздействовать на TRPS1 и прекращать его активную выработку организмом, должен избавить женщин от рака груди.

Каждый год от рака молочной железы умирают более 520 тысяч женщин.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые открыли новое вещество, способное навсегда "усыпить" раковые клетки. Как пояснили специалисты, новое вещество подавляет белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки. Ученые уже приступили к разработке лекарственного препарата на его основе.