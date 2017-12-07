Россия запустит космическую станцию "Луна-25" в 2019 году

Россия запустит в 2019 году к Луне посадочную станцию "Луна-25". На борту аппарата установят лазерный маяк для навигации на естественном спутнике Земли.

Благодаря системе световых маяков следующие лунные модули смогут с высокой точностью определять свое положение на поверхности Луны, сообщает газета "Известия". Изначально лазерные маяки должны были показывать только координаты места прилунения станции. Их излучение можно будет наблюдать с Земли в телескоп. Позже решили использовать лазеры для создания на Луне навигационной системы.

Лазерный маяк "Луны-25" используют для определения широт на естественном спутнике Земли с высокой точностью. Для измерения долготы понадобится установить подобные устройства и вблизи экватора Луны.

"Луна-25" совершит посадку вблизи Южного полюса. Этот район считается наиболее перспективным для создания обитаемой базы.