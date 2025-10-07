Космонавт Кононенко: экипаж МКС нуждается в кофе и стейках

Фото: depositphotos/stillfx

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) нуждается в кофе, мясных стейках и сладостях. Об этом на международном форуме "Биопром" рассказал командир отряда космонавтов, заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

При этом космонавты считают доступный им ассортимент питания достаточным, подчеркнул он.

"У всех космонавтов пристрастия вкусовые разные. Например, существенно отсутствие кофе. Практически все космонавты – кофеманы, а кофе в районе на одного космонавта – один пакетик в день", – цитирует Кононенко ТАСС.

Второй проблемой космонавт назвал отсутствие товаров промышленного производства – сладостей и конфет.

"Космонавты скучают по стейкам. Но в целом мы не голодаем", – поделился Кононенко.

Он подчеркнул, что текущий рацион питания российских космонавтов общей ценностью 3,2 тысячи килокалорий является достаточным. Однако, по его словам, процесс внедрения нового ассортимента продуктов на МКС идет медленными темпами.

