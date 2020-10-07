Ученые заявили, что организм человека осознает только два времени года

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Группа американских ученых из Школы медицины Стэнфордского университета доказали, что человеческий организм фактически воспринимает только два времени года. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи рассматривали группу из 105 людей в возрасте от 25 до 75 лет. Около половины из их числа были лишены возможности нормально обрабатывать глюкозу. Все участники эксперимента четыре раза в год сдавали кровь, чтобы ученые могли оценить их иммунитет, сердечно-сосудистое здоровье, метаболизм и ряд других факторов.

Эксперимент показал, что организм человека серьезно меняется только два раза в год. На основе 1000 изменений ученые пришли к выводу, что сдвиг происходит поздней весной или ранним летом и поздней осенью или ранней зимой.

Исследователи установили, что чаще всего воспалительные реакции в теле человека образуются к концу весны, в то время как на начало зимы выпадают гипертонические процессы. Новые данные позволят врачам более точно подбирать терапию в зависимости от реакции организма.

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко ранее рассказала, как побороть осеннюю апатию и установить причины ее появления. По словам эксперта, это естественный процесс из-за смены биоритмов, однако следует учесть и некоторые другие факторы.

