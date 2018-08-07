Астрономы представили новый сценарий конца Солнечной системы

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Солнце может умереть, вывернувшись наизнанку в последние минуты жизни. Такое предположение высказали астрономы после того, как обнаружили в созвездии Змеи необычную туманность HuBi 1, возникшую после звезды, закончившей свое существование подобным образом.
"Прародитель этой туманности принадлежит к числу относительно редких объектов, так называемых переродившихся звезд. Она представляет собой "потерянное звено" в эволюции белых карликов, расположенных в центре других планетарных туманностей", – заявил Мартин Герреро из Астрофизического института Андалузии в Гранаде.
Планетарные туманности – облака раскаленного газа, которые видны на ночном небе на расстоянии нескольких световых лет. Ранее астрономы предполагали, что это далекие скопления звезд. Эту гипотезу опровергли в середине XIX века.
На самом деле туманности – останки сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце. Газ подогревается ультрафиолетовым излучением умирающего светила. В итоге облако начинает светиться. Форма и устройство туманности зависят от того, что происходит внутри недр светила.
Герреро и его коллеги изучали объект HuBi 1, открытый в 1990 году астрономами из Нидерландов. Они заметили, что с туманностью происходит нечто необычное. Ее центральная звезда просто исчезла, покрывшись непонятным слоем пыли и газа, а сама туманность начала странным образом остывать изнутри, сообщается в статье Nature Astronomy.
Астрономы изучили окрестности облака, проанализировав архивные снимки. Яркость звезды в туманности непрерывно падала на протяжении последних 50 лет. Температура светила была необычно низкой для белых карликов. Это говорит о том, что в центре туманности находится миниатюрный аналог так называемых звезд Вольфа – Райе – горячих голубых светил, выбрасывающих в космос большие количества материи в виде звездного ветра.
Звезда стала таким объектом в последние мгновения своей жизни, сжигая гелий из ядра. В итоге оно временно омолодилось. Вспышка активности выбросила последние остатки внешних оболочек светила, а ударная волна "вывернула наизнанку" его бывшие недра.
В итоге внешние слои стали самыми горячими, а ее внутренние регионы остыли.
Аналогичная судьба, как предполагают ученые, может ожидать Солнце в далеком будущем, так как оно почти не отличается по массе и размерам от прародителя HuBi 1. Проверить эту теорию можно будет уже в ближайшее время, когда так называемый объект Сакураи, еще одна престарелая звезда, расположенная в созвездии Стрельца, войдет в ту же фазу эволюции.
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