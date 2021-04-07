Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 60 интернет-спутниками Starlink

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Фото: AP Photo/John Raoux
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с новой группой из 60 микроспутников орбитальной группировки Starlink, с помощью которой компания SpaceX хочет обеспечить всех жителей Земли высокоскоростным интернетом. Об этом сообщила компания-разработчик.
Пуск был осуществлен в 12:34 по времени Восточного побережья США (19:34 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Он стал 24-м с момента старта проекта Starlink в мае 2019 года.
Спутники вышли на орбиту примерно через 1 час 4 минуты после старта. Спустя 8 минут 39 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике, которая находится примерно в 630 километрах от космодрома на мысе Канаверал. Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя использовалась для запусков уже в седьмой раз.
Ранее сообщалось, что прототип космического корабля Starship компании SpaceX снова взорвался при посадке. Во вторник, 30 марта, в Техасе провели очередные летные испытания.
Позднее руководитель компании Илон Маск заявил, что прототип взорвался по причине утечки метана. По его словам, небольшая утечка привела к возгоранию двигателя, а также сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры.
Компания SpaceX отправит на орбиту еще 60 интернет-спутников
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