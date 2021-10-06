В РАН отметили необходимость мотивирования ученых заниматься популяризацией науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Одной из миссий ученых должна стать популяризация науки. Исследователей необходимо мотивировать на такую деятельность, заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.
"Наша точка зрения состоит в том, что популяризация – это творчество, это миссия, и к этому надо приучать ученых, создавать у них мотивацию, чтобы они популяризировали свои знания, доносили их и до молодого поколения, и до всех остальных. Я рад, что в нашей стране все больше людей это понимают, и должен без преувеличения сказать, что отрасль, связанная с популяризацией науки, сейчас находится на подъеме", – приводит слова Хохлова ТАСС.
По словам вице-президента РАН, ученым необходимо знакомить молодежь с наукой и ее возможностями. Хохлов отметил, что популяризация важна в таких темах, как пандемия, изменение климата и глобальное потепление.
"Если еще лет 20 назад считалось, что популяризация науки – это занятие "второго сорта", важно делать саму науку, то сейчас является уже общепринятым отношение ученых, что надо рассказывать обществу о своих научных достижениях", – добавил академик.
Ранее академик РАН оценил метод нобелевских лауреатов по химии. Подход дает возможность минимизировать отходы, которые получаются при синтезе органических соединений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: