В РАН отметили необходимость мотивирования ученых заниматься популяризацией науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Одной из миссий ученых должна стать популяризация науки. Исследователей необходимо мотивировать на такую деятельность, заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

"Наша точка зрения состоит в том, что популяризация – это творчество, это миссия, и к этому надо приучать ученых, создавать у них мотивацию, чтобы они популяризировали свои знания, доносили их и до молодого поколения, и до всех остальных. Я рад, что в нашей стране все больше людей это понимают, и должен без преувеличения сказать, что отрасль, связанная с популяризацией науки, сейчас находится на подъеме", – приводит слова Хохлова ТАСС.

По словам вице-президента РАН, ученым необходимо знакомить молодежь с наукой и ее возможностями. Хохлов отметил, что популяризация важна в таких темах, как пандемия, изменение климата и глобальное потепление.

"Если еще лет 20 назад считалось, что популяризация науки – это занятие "второго сорта", важно делать саму науку, то сейчас является уже общепринятым отношение ученых, что надо рассказывать обществу о своих научных достижениях", – добавил академик.

Ранее академик РАН оценил метод нобелевских лауреатов по химии. Подход дает возможность минимизировать отходы, которые получаются при синтезе органических соединений.