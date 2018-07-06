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Наука

6 июля, 17:20

Ученые выяснили место жительства детенышей древнейших протолюдей

наука

Фото: АР/Karel Navarro

Антропологи выяснили, где жили детеныши афарских австралопитеков – предков современного человека. Ученые полагают, что до взросления они обитали на деревьях, а затем постепенно переходили к наземному образу жизни.

Как отмечается в журнале Science Advances, такой образ жизни был необходим для защиты потомства. "Умение ходить на двух ногах считается ключевым свойством человека, однако эта способность не поможет вам выжить в лесу, кишащем хищниками, если вы бегаете медленнее их", – пояснил Джереми ДеСильва из Дартмутского колледжа.

На роль родины современного человека претендуют две области Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

В первой нашли останки "Люси" – молодой самки афарского австралопитека, жившей 3,18 миллиона лет назад в регионе Афар в Эфиопии. Предполагается, что она была прямоходящей, а многие черты ее анатомии схожи с человеческой. Затем были открыты еще несколько древних гоминид, которые также могли быть предками людей. Кроме того, при изучении остатков "Люси", обнаружились травмы, характерные для падения с большой высоты. Исследователи предположили, что самка упала с дерева, а значит афарские австралопитеки жили в основном в лесах, а не в саванне.

ДеСильва и его коллеги изучили останки детеныша этого вида и пришли к другим выводам. Он умер в возрасте около 2,5 лет, полагают антропологи. Останки сохранились хорошо и исследователи смогли восстановить облик ступней детеныша, сравнив их с человеческими и обезьяньими. Ноги детеныша оказались больше приспособлены к жизни на дереве, хотя он смог бы ходить по земле, не испытывая дискомфорта.

Ученые также отметили, что анатомия ступней малыша отличалась от взрослых особей. По мнению анропологов это говорит о том, что их устройство могло меняться по мере взросления и перехода в новые среды обитания. Исследователи сделали вывод, что предки человека развивали способность к прямохождению в течение длительного периода.

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