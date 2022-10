Ученые обнаружили возможные гены синестезии

Фото: depositphotos/pressmaster

Ученые нидерландского Института психолингвистики Макса Планка нашли шесть генов, связанных с проявлением синестезии – особенности человеческого организма, при котором раздражение в одной сенсорной системе ведет к отклику в другой. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели анализ всех белок-кодирующих генов у членов трех семей, в которых люди с необычными способностями встречались в трех поколениях. В итоге ученые обнаружили шесть генов, мутация которых может объяснить появление синестезии.

Выяснилось, что отростки генов проводят импульсы, а экспрессия белков, связанных с ними, наблюдается на ранних этапах развития в слуховой, зрительной коре, а также в теменной доле мозга.

Ученым еще предстоит изучить другие варианты влияющих на проявление синестезии генетических факторов. Это поможет лучше изучить нейробиологические механизмы синестезии.

