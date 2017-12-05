NASA опубликовало снятую Hubble фотографию уникальной галактики

Фото: ТАСС/Zuma/Chandra X-ray Observatory

NASA опубликовало фотографию уникальной галактики, сделанную с телескопа Hubble.

"Взрывная" галактика ESO 580-49, как ее назвали ученые, располагается в созвездии Весов в 190 миллионах световых лет от Земли. Несмотря на то, что она выглядит относительно "спокойной", внутри нее произошел мощный взрыв, последствия которого засняты на фото.

В NASA отметили, что такие масштабные выбросы энергии – достаточно редкое явление. Обычно они длятся от нескольких секунд до часа, однако сияние сохраняется в течение длительного времени.

Ранее специалисты NASA обнаружили в Солнечной системе необычное небесное тело, которое прилетело из межзвездного пространства. По словам ученых, этот астероид стал первым "гостем" из другого созвездия, который им удалось зафиксировать.

Астероид, названный командой телескопа Pan-STARRS Оумуамуа, по форме напоминает сигару. Его длина равняется 400 метрам и в 10 раз превышает толщину. Астрономы пояснили, что речь идет о каменистом объекте красноватого цвета с высоким содержанием металла. Произведя расчеты орбиты астероида, специалисты пришли к выводу о том, что это космическое тело, в отличие от всех замеченных ранее, возникло не внутри Солнечной системы, а прибыло туда из межзвездного пространства.