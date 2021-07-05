Мощнейшая за последние 4 года вспышка на Солнце не угрожает Земле – ученый

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В минувшие выходные на Солнце была зафиксирована самая мощная за последние четыре года вспышка класса X1.5, однако она не несет угрозы Земле или орбитальной группировке. Об этом ТАСС рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Он пояснил, что вспышка класса X, а также три менее мощных вспышки класса M и несколько слабых вспышек класса C произошли почти на самом краю видимого солнечного диска. Подобное неудобно для специалистов, но удачно с точки зрения воздействия на нашу планету.
Богачев также сообщил, что в ближайшие дни активность Солнца снизится, так как зона, где произошли вспышки, уйдет на противоположную сторону светила.
Богачев отметил, что вспышка не будет угрожать и орбитальным зондам, изучающим Венеру и Марс, которые сейчас расположены с противоположной стороны от той точки на поверхности Солнца, где произошел выброс плазмы.
Астрономам давно известно о вспышках на Солнце и связанных с этим нарушениях работы спутников на орбите, помехах в системам радиосвязи на Земле и угрозах здоровью космонавтов.
Обычно уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Последние несколько лет ученые стали фиксировать нарушение этой закономерности. Для предпоследнего и текущего цикла солнечной активности были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.
Ранее россиян предупредили о росте числа мощных извержений на Солнце. Это связано с наступлением определенной фазы солнечного цикла.
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