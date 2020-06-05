В "Роскосмосе" опровергли риск столкновения астероида с Землей

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Астероид в субботу подлетит к Земле ближе, чем его апрельский "собрат", но все равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Астероид приблизится к планете в 6:20 по московскому времени и будет находиться на дистанции в 5,09 миллиона километров, передает РИА Новости.

По словам представителей "Роскосмоса", хоть он и будет ближе, чем астероид, приблизившийся к Земле на расстояние в 6 миллионов километров 29 апреля, объект не будет представлять какой-либо угрозы Земле.

"То есть завтрашний "гость" должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьезной опасности", – заявили в "Роскосмосе".

В то же время этот астероид №163348 (2002 NN4) считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту земли. Однако в "Роскосмосе" заверили, что ученые РАН пристально следят за подобными объектами.

Ранее о приближении этого астероида сообщили в NASA. В американском агентстве отметили, что он пролетит мимо земли со скоростью 11,1 километра в секунду. Всего в околоземном пространстве диаметром 7 миллионов километров находится порядка 7 тысяч подобных объектов размерами более 140 метров.