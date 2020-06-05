В "Роскосмосе" опровергли риск столкновения астероида с Землей

Фото: depositphotos/Paulpaladin
Астероид в субботу подлетит к Земле ближе, чем его апрельский "собрат", но все равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Астероид приблизится к планете в 6:20 по московскому времени и будет находиться на дистанции в 5,09 миллиона километров, передает РИА Новости.
По словам представителей "Роскосмоса", хоть он и будет ближе, чем астероид, приблизившийся к Земле на расстояние в 6 миллионов километров 29 апреля, объект не будет представлять какой-либо угрозы Земле.
"То есть завтрашний "гость" должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьезной опасности", – заявили в "Роскосмосе".
В то же время этот астероид №163348 (2002 NN4) считается потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту земли. Однако в "Роскосмосе" заверили, что ученые РАН пристально следят за подобными объектами.
Ранее о приближении этого астероида сообщили в NASA. В американском агентстве отметили, что он пролетит мимо земли со скоростью 11,1 километра в секунду. Всего в околоземном пространстве диаметром 7 миллионов километров находится порядка 7 тысяч подобных объектов размерами более 140 метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: