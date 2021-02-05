Ученые выяснили причины повторного заболевания COVID-19

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Ученые из Медицинской школы Йельского университета озвучили причины, приводящие к повторному заболеванию COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты изучили вторую волну коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19. Как выяснили специалисты, повторно заразиться люди могут как на фоне слабого иммунитета, так и из-за реактивизации остатков инфекции.

Научные работники предупредили, что повторные случаи заболевания встречаются редко. Кроме того, нет ясности, почему человек снова заболевает. Рассматривается версия также с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США в рекомендациях указывают, что положительный тест на COVID-19 в течение 90 дней после первоначальной инфекции говорит об устойчивом выделении вируса.

Ранее американские эксперты оценили преимущества "Спутника V". Инфекционист медцентра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу выразил мнение, что эта вакцина сыграет ключевую роль в борьбе с пандемией в мире.