Корабль "Прогресс МС-10" затоплен в Тихом океане

Во вторник, 4 июня, грузовой корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от Международной космической станции (МКС), был сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили ТАСС в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

"Несгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-10" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", – говорится в сообщении.

Грузовой космический корабль запустили к МКС 16 ноября прошлого года. Этот запуск стал первым после аварии, которая произошла 11 октября 2018 года. "Прогресс МС-10" доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Перед этим госкомиссия на космодроме Байконур выдала заключение о готовности ракеты "Союз-ФГ" к установке на стартовый комплекс. Техническое руководство и госкомиссия выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке.