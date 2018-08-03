Ученые создали суперэкономичную упаковку для кетчупа

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Ученые разработали суперупаковку, которая позволяет выдавить последнюю каплю кетчупа. Описание и результаты испытаний были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Специалисты рассказали, что покрытие упаковки состоит из обычных растительных масел, которые абсолютно безопасны для здоровья человека.
Специалисты почти столетие пытаются создать "идеальную упаковку", из которой можно было бы выдавить последнюю каплю зубной пасты, масла, кетчупа или любой другой вязкой жидкости, хорошо сцепляющейся со стенками сосудов.
Ученые обратили внимание, что очень пористые листы из полиэтилена или полипропилена хорошо впитывают в себя соевое, льняное и прочие растительные масла. Такая пленка, как предположили химики, будет хорошо отталкивать кетчуп и другие вязкие жидкости, не давая им зацепиться за поверхность полимера.
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