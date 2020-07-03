Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков. Таким образом, ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер, Сатурн и Марс, а ближе к утру – Венеру.

"Конечно, у нас будет облачность, но в большей степени она будет размываться как раз после полуночи, так что есть шанс", – цитирует ее РИА Новости.

Позднякова уточнила, что Юпитер и Сатурн будут видны примерно с полуночи, Марс – с двух часов ночи, а Венера – на рассвете. Меркурий же можно будет видеть только с 22 июля.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что июльский парад планет нельзя будет наблюдать полностью. По ее словам, Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не будут видны невооруженным глазом.

Она также объяснила, что планеты движутся медленно и парад образуют постепенно, поэтому явление можно будет наблюдать порядка двух недель.

Она обратила внимание, что в науке такого термина как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание, пояснила научный директор планетария. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями, заключила Рублева.