Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

Фото: AP Photo/Richard Drew

Британский миллиардер Ричард Брэнсон планирует полететь в космос 11 июля, что на 9 дней раньше, чем полетит богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает News.ru.

"Присоединяйтесь к полету и началу новой космической эры. Отсчет начинается", – говорится в сообщении компании Брэнсона Virgin Galactic на странице в

Twitter.

Пост в соцсети также сопровождается коротким видео, где показаны все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, включая Брэнсона.

Суборбитальный корабль New Shepard с Безосом на борту отправится в космос 20 июля.

Ранее стало известно, что Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании, а в путешествие бизнесмен возьмет младшего брата.

