Гаджеты будут распознавать мошенников по глазам

2 июля, 07:43
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Таланты Московского физико-технического института работают над новой технологией для аутентификации пользователей мобильных устройств. Искусственный интеллект предлагается применять в банках при удаленной работе с клиентами.
Научный сотрудник лаборатории прикладных исследований МФТИ Сергей Тренин рассказал "Известиям", что технология направлена на защиту данных при использовании мобильных устройств.
"Суть метода в том, чтобы определить, что с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой человек со своими особенными реакциями. Предлагается заставить человека следить за точкой на экране", – пояснил ученый.
Данные о траектории движения взгляда, что является индивидуальной характеристикой каждого человека будут стекаться в специальную базу.
При попытке снять деньги со счета программа будет передавать сведения о движении глаз в доверенный центр, подтверждая личность.
При этом движущаяся на экране точка каждый раз будет новой. Это не позволит мошенникам использовать записанные реакции.
Биометрической технологией уже заинтересовались в Сбербанке. Идет совместная проработка проекта.
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