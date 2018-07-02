Гаджеты будут распознавать мошенников по глазам

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Таланты Московского физико-технического института работают над новой технологией для аутентификации пользователей мобильных устройств. Искусственный интеллект предлагается применять в банках при удаленной работе с клиентами.

Научный сотрудник лаборатории прикладных исследований МФТИ Сергей Тренин рассказал "Известиям", что технология направлена на защиту данных при использовании мобильных устройств.

"Суть метода в том, чтобы определить, что с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой человек со своими особенными реакциями. Предлагается заставить человека следить за точкой на экране", – пояснил ученый.

Данные о траектории движения взгляда, что является индивидуальной характеристикой каждого человека будут стекаться в специальную базу.

При попытке снять деньги со счета программа будет передавать сведения о движении глаз в доверенный центр, подтверждая личность.

При этом движущаяся на экране точка каждый раз будет новой. Это не позволит мошенникам использовать записанные реакции.

Биометрической технологией уже заинтересовались в Сбербанке. Идет совместная проработка проекта.