Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Фото: NASA/Zuma/ТАСС

Астероид Florence, размеры которого сопоставимы с небольшим городом, прошел мимо Земли 1 сентября. По данным NASA, это самое крупное небесное тело, проходившее рядом с нашей планетой за всю историю наблюдений. Астероид промчался на потенциально опасном расстоянии в семь миллионов километров, сообщает РИА Новости.

Как рассказал руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов, наблюдатели фотографировали астероид с помощью роботизированных телескопов сети "Мастер". Зафиксировать движение небесного тела удалось над Байкалом и над Южной Африкой.

Расстояние, на котором астероид двигался мимо земли, в 18 раз больше дистанции от нашей планеты до Луны, отметил ученый.

Как уточнил старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызвало интерес астрономов всего мира. За всю историю наблюдений ученые еще никогда не могли детально изучить астероиды такого размера. Обычно крупные небесные тела пролетают гораздо дальше от нашей планеты. По словам исследователя, в приближении астероида не было ничего пугающего.

Судрин интересуется астероидами поскольку их химический состав позволит узнать из каких веществ складывались большие планеты. При их изучении ученые могли бы понять, каков состав недр Земли, в которые невозможно проникнуть с помощью современной техники.

Исследователь подчеркнул, что астероид не сможет ударить по нашей планете. Двигаясь по своей орбите, он пролетает мимо Земли раз в несколько тысяч лет.

Видео приближения самого крупного в истории астероида, созданное NASA можно посмотреть здесь.



В октябре 2017 года землю должен миновать еще один астероид . Он будет значительно меньше Florence – всего 40 метров в диаметре. Расстояние, на котором он пролетит от Земли также называют опасным. Несмотря на то, что небесное тело имеет небольшой размер, учитывая огромную скорость, с которой оно движется, в случае столкновения может быть поврежден озоновый слой нашей планеты. Это чревато серьезными изменениями в климате.

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