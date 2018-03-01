Ученые усомнились в общепринятых представлениях о внешности Христа

Британские ученые полагают, что внешность Иисуса Христа значительно отличалась от того образа, который изображается на иконах. Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор базирует свои выводы на исследованиях останков современников Христа.

Исследователь выпустила книгу "Как выглядел Иисус", поставив под сомнение его описание как высокого, светлокожего человека с длинными волосами, сообщает интернет-издание Live Science.

По мнению Тейлор, рост Иисуса составлял около 1 метра 70 сантиметров, то есть был средним для мужчин тех времен. Что касается цвета кожи, то, вероятно, она была смуглой, волосы вьющимися и, скорее всего, короткими по соображениям гигиены.

"Иисус был хорошо физически развит, поскольку много трудился. Не стоит его представлять так, как будто он был человеком, ведущим праздный образ жизни", – убеждена исследовательница.

Ученые уже много раз пытались воссоздать реальный облик Христа. В 2015 году британские ученые-криминалисты и израильские археологи, провели моделирование внешности Христа с помощью компьютерных программ для идентификации внешности, а также библейских текстов.