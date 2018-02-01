"Продвинутые" орудия времен среднего палеолита нашли в Индии

Фото:ТАСС/Zuma/Zhang Nan

Археологи обнаружили на юге Индии каменные орудия, изготовленные сотни тысяч лет назад. По словам ученых, они были сделаны задолго до того, как люди, как считалось ранее, заселили Индию.

Находки доказали, что способные создавать каменные орудия люди жили в Индии более 300 тысяч лет назад. Хотя до этого предполагалось, что на территории Индии такие орудия появились лишь 140 тысяч лет назад, сообщает "Газета.ру".

Ученые провели раскопки неподалеку от современной деревни Аттирампаккам. Возраст находок колеблется от 172 до 385 тысяч лет. Это удалось определить с помощью оптического датирования. Орудия показывают переход от примитивной ашельской культуры раннего палеолита к более продвинутой культуре среднего палеолита. Первыми людьми, покинувшими Африку, считаются представители ашельской культуры.

Ранее исследователи обнаружили в центральной части Египта скелет десятиметрового динозавра, жившего более 75 миллионов лет назад. Его скелет является одним из наиболее полных из всех обнаруженных в Африке.

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