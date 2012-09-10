Бороться с угонами авто в Москве будет спецподразделение МВД

В столице появится специальное подразделение правоохранителей по борьбе с угонами автомобилей. Приказ о создании рабочей группы подписан 10 сентября, сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

Новое подразделение в специальном режиме будет заниматься профилактикой и расследованием угонов автомобилей москвичей, сообщает телеканал "Россия-24".

Такая мера продиктована участившимися случаями краж припаркованных машин. Только за минувшие сутки в Москве угнали 40 авто.

Правоохранители подсчитали, что по итогам первого полугодия 2012 года ущерб от краж машин составил более трех млрд рублей.

Добавим, что 50% всех угонов, зафиксированных в ЦФО, происходит именно в российской столице.