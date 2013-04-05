Покрытие железнодорожного переезда на юге Москвы пришло в негодность

Читатель M24.ru Игорь сообщает об ужасном состоянии покрытия железнодорожного переезда в районе Бирюлево-Восточное.

"Железнодорожный переезд на улице Бирюлевская у перекрестка с Ряжской улицей находится в ужасном состоянии. Все резиновые части провалились на 10-20 сантиметров. Болты их креплений вылезли на 5-10 сантиметров", - уточняет Игорь.

По его словам, из-за этого на данном участке часто образуются многокилометровые пробки.

