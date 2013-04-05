Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля 2013, 14:28

Безопасность

Покрытие железнодорожного переезда на юге Москвы пришло в негодность

Читатель M24.ru Игорь сообщает об ужасном состоянии покрытия железнодорожного переезда в районе Бирюлево-Восточное.

"Железнодорожный переезд на улице Бирюлевская у перекрестка с Ряжской улицей находится в ужасном состоянии. Все резиновые части провалились на 10-20 сантиметров. Болты их креплений вылезли на 5-10 сантиметров", - уточняет Игорь.

По его словам, из-за этого на данном участке часто образуются многокилометровые пробки.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

нарушения железнодорожные переезды новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика