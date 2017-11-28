Gorillaz выступят в Москве летом 2018 года

Фото: AP/Amy Harris
Британская виртуальная рок-группа Gorillaz выступит в Москве летом 2018 года.
Как сообщает "Газета.ру", ожидается, что музыкальный коллектив будет хедлайнером фестиваля Park Live. По предварительной информации, выступление Gorillaz намечено на 28 июля.
Ранее в фестивале Park Live принимали участие такие исполнители, как Muse, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit и "Мумий Тролль".
Британская группа Gorillaz была основана в 1998 году. Ее первый студийный альбом разошелся тиражом в семь миллионов копий, а сами Gorillaz попали в Книгу рекордов Гиннесса как "Лучшая виртуальная группа". Второй альбом – Demon Days – пять раз номинировался на премию "Грэмми". Всего в период с 1998 по 2010 год коллектив выпустил четыре альбома, а спустя семь лет решил возобновить творческую деятельность.
Первый после длительного перерыва клип Gorillaz вышел в январе 2017 года. Видео и композиция Hallelujah Money были записаны при участии британского музыканта Бенджамина Клементина. А в апреле музыканты выпустили еще четыре видео на песни Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension. Релиз седьмого альбома группы – Humanz –
состоялся в конце апреля. В него вошло 26 композиций.
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