Составлен рейтинг самых популярных музыкальных клипов 2017 года

Кадр из клипа на песню Despacito. Фото: YouTube
YouTube составил рейтинг самых популярных музыкальных видео 2017 года в мире и в России, сообщает "Газета.ру".
На первом месте клип на песню Despacito Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Причем видео пуэрториканских музыкантов стало самым популярным не только за этот год, но и за все время существования YouTube – его посмотрели больше 4,4 миллиарда раз.
Второе место занял клип британского исполнителя Эда Ширана на песню Shape of You. Его посмотрели 2,8 миллиарда раз. На третьем месте Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом Mi Gente", набравшим 1,3 миллиарда просмотров.
В России самым популярным стал музыкальный клип группы "Грибы" на песню "Тает лед" – он собрал 143 миллиона 178 тысяч просмотров.
На второй позиции видео группы "Время и Стекло" "На стиле". Его просмотрели 91 миллион 313 тысяч раз. На третьем месте ролик Эльдара Джарахова "Блокеры" при участии Макса +100500, EeOneGuy, Юрия Хованского, Big Russian Boss и других.
На четвертом – Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга с песней I Got Love. Пятое место среди самых популярных музыкальных видео занял рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного.
Ранее "Яндекс" рассказал, под какую музыку москвичи провели 2017 год.
Иностранная музыка оказалась ближе для столицы, чем русская. Однако отрыв не такой большой − шесть треков против четырех соответственно.
Главным любимчиком москвичей в 2017 году стал британец Эд Ширан. Альбом Divide и композиция Shape of you прочно обосновались на первой позиции не только столичного, но и общероссийского рейтинга.
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