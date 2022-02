Фото: AP/Robb Cohen/Invision

Стала известна самая популярная в России песня за 2017 год. Согласно рейтингу сервиса "Яндекс.Музыка" у российских слушателей лидирует композиция Эда Ширана Shape of You.

В топ-10 популярных мелодий также вошли Burito с песней "По волнам", Imagine Dragons с треком Believer, Луис Фонси и Дэдди Янки с композицией Despacito. В рейтинг также попала песня "Тает лед" группы "Грибы", "Случайная" группы Loboda и Чарли Пут с песней Attention. Кроме того среди самых любимых песен у россиян оказалась группа Portugal. The Man с композицией Feel It Still, Artik & Asti с композицией "Неделимы" и Imagine Dragons с композицией Thunder, сообщает "Газета.ру".

Ранее в конце ноября стало известно имя самой высокооплачиваемой певицы в мире. Список наиболее востребованных и успешных с финансовой точки зрения женщин в музыке по итогам 2017 года опубликовал журнал Forbes.

Лидером рейтинга оказалась американская певица Бейонсе Ноулз, сообщает "Газета.ру". По сведениям Forbes, в 2017 году Бейонсе удалось заработать 105 миллионов долларов.

Вторую позицию в списке заняла Адель, доход которой в нынешнем году составил 69 миллионов долларов. В топ-3 также вошла Тейлор Свифт, заработавшая 44 миллиона долларов.